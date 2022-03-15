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Понад 62 мільйони грн – підтримка ПУМБ для ЗСУ та Сил тероборони

 

Триває героїчне протистояння українського народу російському вторгненню. ПУМБ Ріната Ахметова перерахував понад 62 мільйони грн на підтримку українських воїнів: 30 мільйонів гривень на Збройні Сили України та понад 32 мільйони гривень на Сили територіальної оборони.

Голова Правління ПУМБ Сергій Черненко: «ПУМБ разом з Україною 30 років. Всі кризові періоди проходить спільно з українцями. Наразі командою ми забезпечуємо стабільність української фінансової системи. Також підтримуємо наших захисників. Українські воїни стоять на захисті наших клієнтів і співробітників, наших родин, незалежності України. Ми вдячні їм, що відстоюють свободу кожного куточку рідної землі. Слава Україні!»

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