Только 62% клиентов "Черновцыгаз Сбыта" платят за газ во время карантина

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

"Черновцыгаз Сбыт" предоставляет возможности рассчитываться за газ не выходя из дома

Платежи за газ в Черновицкой области сократились на четверть. Общий долг буковинцев за газ по состоянию на начало апреля 2020 года составляет почти 460 млн грн. Расчеты клиентов за потребленный газ значительно ухудшились с момента введения карантина. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт".

"В марте 2020 года за газ оплатили лишь 62% потребителей Буковины. В 28,8% клиентов (67,3 тыс. потребителей) "Черновцыгаз Сбыта" долг за газ превышает 2000 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что введенный Кабинетом министров Украины карантин не освобождает от выполнения обязанностей по оплате за фактически потребленный газ. Значительная часть населения получает наличными льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и обязана эти средства использовать по их целевому назначению.

"В настоящее время действительно сложная ситуация в стране и мы с пониманием относимся к этому. Согласно постановления КМУ № 211 от 11.03.2020 г. установлены соответствующие ограничительные меры, в частности в части запрета прекращения предоставления коммунальных услуг на срок действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмене, однако обязанность платить за жилищно-коммунальные услуги не отменяли. Итак, просим всех наших клиентов, в особенности клиентов, которые решили вообще не платить за газ в период карантина — рассчитаться. Обращаем внимание, что за потребленный газ, в любом случае придется оплатить. Поэтому советуем не накапливать долги и рассчитываться за газ вовремя и в полном объеме", - объясняет директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

По словам пресс-службы, снижению уровня задолженности способствует и уменьшение цены на газ в апреле на 14,3%. В текущем отопительном сезоне стоимость газа снизилась на 22% от цены прошлогоднего отопительного периода.

"Напоминаем, что ООО "Черновцыгаз Сбыт" предоставляет возможности рассчитываться за газ не выходя из дома, несколькими видами онлайн сервисов — через Личный кабинет на сайте 104.ua и с помощью чат-бота 7104ua в Viber", - говорится в сообщении.