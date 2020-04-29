Лише 62% клієнтів "Чернівцігаз Збуту" платять за газ під час карантину

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

"Чернівцігаз Збут" надає можливості розраховуватись за газ не виходячи з дому

Платежі за газ в Чернівецькій області зменшились на чверть. Загальний борг буковинців за газ станом на початок квітня 2020 року становить майже 460 млн грн. Розрахунки клієнтів за спожитий газ значно погіршилися з моменту запровадження карантину. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Чернівцігаз Збут".

"У березні 2020 року за газ сплатили лише 62% споживачів Буковини. У 28,8% клієнтів (67,3 тис. споживачів) "Чернівцігаз Збуту" борг за газ перевищує 2000 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що запроваджений Кабінетом міністрів України карантин не звільняє від виконання обов’язків з оплати за фактично спожитий газ. Значна частина населення отримує готівкою пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і зобов’язана ці кошти використовувати за їх цільовим призначенням.

"На даний час дійсно складна ситуація в країні й ми з розумінням ставимося до цього. Відповідно до постанови КМУ № 211 від 11.03.2020р. встановлені відповідні обмежувальні заходи, зокрема в частині заборони припинення надання комунальних послуг на строк дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування, однак обов’язок сплачувати за житлово-комунальні послуги не скасовували. Отже, просимо всіх наших клієнтів, в особливості клієнтів які вирішили взагалі не сплачувати за газ у період карантину — розрахуватися. Звертаємо увагу, що за спожитий газ, в будь-якому разі доведеться сплатити. Тому радимо не накопичувати борги і розраховуватися за газ вчасно та в повному обсязі", - пояснює директорка ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

За словами прес-служби, зниженню рівня заборгованості сприяє й зменшення ціни на газ у квітні на 14,3%. В поточному опалювальному сезоні вартість газу знизилася на 22% від ціни минулорічного опалювального періоду.

"Нагадуємо, що ТОВ "Чернівцігаз Збут" надає можливості розраховуватись за газ не виходячи з дому, декількома видами онлайн сервісів — через Особистий кабінет на сайті 104.ua та за допомогою чат-боту 7104ua у Viber", - йдеться у повідомленні.