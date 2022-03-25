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До 60% российских ракет имеют технические неисправности, - Reuters

Российская ракета (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

По оценкам США, количество отказов при запуске российских ракет средней и большой дальности достигает 60%. Этим объясняются посредственные операции вторжения российской армии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица США, ссылаясь на разведданные условиях анонимности, не сообщают, что именно является причиной высокого процента отказов российских ракет. Один из чиновников сказал, что процент отказа российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60%.

На этой неделе представители министерства обороны США сообщили, что, по оценкам Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину