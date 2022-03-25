До 60% російських ракет мають технічні несправності, - Reuters

За оцінками США, кількість відмов при запуску російських ракет середньої та великої дальності досягає 60%. Цим пояснюються посередні операції вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіційні особи США, посилаючись на розвіддані умовах анонімності, не повідомляють, що саме є причиною високого відсотка відмов російських ракет. Один з чиновників сказав, що відсоток відмови російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%.

На цьому тижні представники Міністерства оборони США повідомили, що, за оцінками Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет.