60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" вразила модним виходом: сяє без ботоксу (фото)

Модний вихід зірки "Відчайдушних домогосподарок"

Американська акторка на модному показі Ernsting's family Fashion Show у Гамбурзі буквально сяяла. Вона викликала захват стильним та лаконічним образом і природним зовнішнім виглядом.

Террі постала на червоному хіднику у темно-синьому костюмі з флористичним принтом та глибоким декольте.

Вона доповнила образ темними туфлями на підборах, лаконічними золотими сережками та стильною укладкою.

Акторка випромінювала впевненість та позитив, доводячи, що природна краса та турбота про себе - найкращий шлях до "вічної молодості".

Як зараз виглядає Террі Хетчер (фото: GettyImages)

Чи вдавалася до пластики?

Черговий вихід зірки у світ породив нові обговорення щодо її зовнішності. Вже не вперше акторка зіштовхується з підозрами у використанні пластичної хірургії чи уколів краси. Проте знаменитість вже давно обрала підтримувати природну красу.

"Я почуваюся найкрасивішою, коли залишаюся собою. Це про прийняття себе", - казала вона.

Колись Террі дійсно експериментувала з ботоксом та філерами, але згодом відмовилася від цих процедур.

Хетчер у "Відчайдушних домогосподарках" (скриншот)

Секрети краси Террі Хетчер

Акторка не боїться демонструвати вікові зміни - в соцмережах вона не раз показувала зморшки чи сивину.

Свою вроду підтримує антивіковими масками, здоровим харчуванням та фізичною активністю. І головне - випиває три літри води на день.

Нагадаємо, у травні стало про відомо смерть акторки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффей. Їй був 71 рік.