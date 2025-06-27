60-річна Моніка Беллуччі позувала у купальнику для модного глянцю (фото)

60-річна голлівудська актриса Моніка Беллуччі знялася в купальнику для обкладинки журналу Marie Claire.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Акторка з’явилася на опублікованому фото в чорному купальнику та білій сорочці, яку злегка розстібнула і спустила з плечей.
Беллуччі позувала з макіяжем, в якому акцент зроблено на темно-рожеву помаду, а її волосся було укладене м’якими локонами.
Образ завершували круглі золоті сережки, кільця та годинник від розкішного бренду Cartier.
У коментарях під дописом шанувальники засипали акторку компліментами, відзначаючи її молодий вигляд.
Моніка Анна Марія Беллуччі народилася у 1964 році в італійському місті Читта-ді-Кастелло. Її вважають однією з найвідоміших і найпривабливіших жінок у світі.
Спочатку вона працювала моделлю - представляла бренди Dolce & Gabbana, Cartier, Dior, а згодом перейшла в кіно.
Першу роль отримала в 1991 році, а європейську славу здобула після фільму "Квартира".
Світове визнання принесла роль у драмі "Малена" (2000). Далі були "Матриця", "Астерікс і Обелікс", "Страсті Христові", "Незворотність" - фільм, який викликав гучні дискусії. А в 50 років вона стала найстаршою "дівчиною Бонда" у стрічці "Спектр".
Моніку неодноразово запрошували до журі Каннського кінофестивалю, а у 2016 році вона стала кавалеркою Ордену Почесного легіону.
Має престижні нагороди та є членкинею Американської кіноакадемії.
Беллуччі була заміжня за фотографом Клаудіо Бассо та актором Венсаном Касселем.
У шлюбі з Касселем у них народилися дві доньки - Дева та Леоні. Після розлучення в 2013 році зберегли гарні стосунки.
З 2023 року акторка зустрічається з режисером Тімом Бертоном. В одному з інтерв’ю вона вперше публічно зізналася йому в коханні.
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