60% месячной нормы: киевлян предупреждают о залповых грозовых дождях

"По прогнозам синоптиков, неделя с 17 по 24 мая должна быть дождливой. Возможное количество осадков - около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы). Предупреждают и о залповых грозовых дождях.", - говорится в сообщении.

Как информирует "Киевавтодор", перед дождливой неделей бригады гидрослужб начали работать в усиленном режиме. В частности, очищают смотровые колодцы, чистят решетки ливнестоков, ремонтируют ливнеприемники.

"Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора. Для расчистки смотровых колодцев используют другую спецтехнику - механизмы для очистки колодцев и прицепы. Сейчас задействовано 32 единицы спецтехники", - рассказали в КГГА.

Коммунальщики обещают, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Всего "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.