60% месячной нормы: киевлян предупреждают о залповых грозовых дождях

Погода в Киеве на текущей неделе будет облачной. Синоптики предупреждают о залповых грозовых дождях.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"По прогнозам синоптиков, неделя с 17 по 24 мая должна быть дождливой. Возможное количество осадков - около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы). Предупреждают и о залповых грозовых дождях.", - говорится в сообщении.
Как информирует "Киевавтодор", перед дождливой неделей бригады гидрослужб начали работать в усиленном режиме. В частности, очищают смотровые колодцы, чистят решетки ливнестоков, ремонтируют ливнеприемники.
"Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора. Для расчистки смотровых колодцев используют другую спецтехнику - механизмы для очистки колодцев и прицепы. Сейчас задействовано 32 единицы спецтехники", - рассказали в КГГА.
Коммунальщики обещают, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Всего "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
Напомним, ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Украине. Сегодня в большинстве областей, а также в Киеве, будет град.
Ранее сообщалось, что циклон несет в Украине грозы и похолодание.