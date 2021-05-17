60% місячної норми: киян попереджають про залпові грозові дощі

"За прогнозами синоптиків, тиждень із 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів - близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Попереджають і про залпові грозові дощі.", - йдеться в повідомленні.

Як інформує "Київавтодор", перед дощовим тижнем бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі. Зокрема, очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

"Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехніку - механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки", - розповіли в КМДА.

Комунальники обіцяють, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.