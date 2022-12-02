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За 60 км від лінії фронту. В окупованому Шахтарську палає нафтобаза (відео)

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Шахтарськ, П'ятниця 02 грудня 2022 19:21
За 60 км від лінії фронту. В окупованому Шахтарську палає нафтобаза (відео) Фото: В окупованому Шахтарську палає нафтобаза (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 2 грудня, в окупованому Шахтарську (Донецька область) палає нафтобаза. Місто було захоплено бойовиками "ДНР" ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Нафтобаза в Шахтарську зараз", - йдеться у повідомленні.

Окупаційна "адміністрація" та її "голова" Олександр Шатов вже прокоментували цю подію.

"Внаслідок влучення снарядів сталося загоряння ємностей на нафтобазі міста. На місці події працюють служби", - зазначають окупанти.

Окупований Шахтарськ знаходиться у тилу російських загарбників. До нього від лінії фронту майже 60 кілометрів.

За 60 км від лінії фронту. В окупованому Шахтарську палає нафтобаза (відео)

Нагадаємо, що в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".

На початку листопада ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом .

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