За 60 км від лінії фронту. В окупованому Шахтарську палає нафтобаза (відео)

У п'ятницю, 2 грудня, в окупованому Шахтарську (Донецька область) палає нафтобаза. Місто було захоплено бойовиками "ДНР" ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Окупований Шахтарськ знаходиться у тилу російських загарбників. До нього від лінії фронту майже 60 кілометрів.

Окупаційна "адміністрація" та її "голова" Олександр Шатов вже прокоментували цю подію.

"Нафтобаза в Шахтарську зараз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".

На початку листопада ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом .

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