За 60 км від лінії фронту. В окупованому Шахтарську палає нафтобаза (відео)
У п'ятницю, 2 грудня, в окупованому Шахтарську (Донецька область) палає нафтобаза. Місто було захоплено бойовиками "ДНР" ще у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Нафтобаза в Шахтарську зараз", - йдеться у повідомленні.
Окупаційна "адміністрація" та її "голова" Олександр Шатов вже прокоментували цю подію.
"Внаслідок влучення снарядів сталося загоряння ємностей на нафтобазі міста. На місці події працюють служби", - зазначають окупанти.
Окупований Шахтарськ знаходиться у тилу російських загарбників. До нього від лінії фронту майже 60 кілометрів.
Нагадаємо, що в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".
На початку листопада ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом .
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