За 60 км от линии фронта. В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза (видео)

В пятницу, 2 декабря, в оккупированном Шахтерске (Донецкая область) горит нефтебаза. Город был захвачен боевиками "ДНР" еще в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Оккупированный Шахтерск находится в тылу русских захватчиков. До него от линии фронта около 60 километров.

"В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города. На месте происшествия работают службы", - отмечают оккупанты.

Оккупационная "администрация" и ее "председатель" Александр Шатов уже прокомментировали это событие.

"Нефтебаза в Шахтерске сейчас", - говорится в сообщении.

Напомним, что в оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области вспыхнула нефтебаза. Причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".

В начале ноября ВСУ на юге уничтожили четыре склада с боеприпасами и несколько цистерн с топливом.

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