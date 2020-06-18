Почти 60% клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" задолжали за газ

По состоянию на 16 июня 58% (253 тыс.) потребителей ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" задолжали за потребленный газ 425 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На время карантина "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако такие послабления никоим образом не означают, что можно несвоевременно оплачивать счета. Ведь после завершения карантина рост задолженности влечет за собой ответственность - вплоть до отключения газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чтобы предотвратить отключением, "Ивано-Франковскгаз Сбыт" с начала года сообщил о существующей задолженность 7 тыс. потребителям. В случае дальнейших неуплат после окончания карантина компания будет вынуждена осуществить мероприятия по отключению от газоснабжения и обращаться в суд. До введения карантина в суд уже было направлено 193 иска к должникам на сумму 1522 тыс. гривен.

"Кроме того, должники останутся без субсидии. "Ивано-Франковскгаз Сбыт" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей-должников, у которых имеется задолженность более 3 месяцев в сумме более 340 грн. В случае не оплаты такой задолженности - жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначаться", - говорится в сообщении.

Также в компании обратили внимание, что клиенты ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеют возможность оплатить счета за газ дистанционно.

Для них (клиентов компании, - ред.) работают онлайн-сервисы сайта 104.uа: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в контакт-центр по номеру 067 65-65-104 сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в платежке каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.