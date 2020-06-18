Майже 60% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" боргують за газ

Станом на 16 червня 58% (253 тис.) споживачів ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" боргують за спожитий газ 425 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На час карантину "Івано-Франківськгаз Збут" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак такі послаблення жодним чином не означають, що можна несвоєчасно оплачувати рахунки. Адже після завершення карантину зростання заборгованості тягне за собою відповідальність - аж до відключення газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, аби запобігти відключенням, "Івано-Франківськгаз Збут" з початку року повідомив про існуючу заборгованість 7 тис. споживачів. У випадку подальших несплат після закінчення карантину компанія буде змушена здійснити заходи по відключенню від газопостачання та звертатись до суду. До запровадження карантину до суду вже було направлено 193 позова до боржників на суму 1522 тис. гривень.

"Окрім того, боржники залишаться без субсидії. "Івано-Франківськгаз Збут" уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів-боржників, в яких наявна заборгованість більше 3 місяців в сумі понад 340 грн. У разі не оплати такої заборгованості - житлова субсидія на наступний сезон не призначатиметься", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії звернули увагу, що клієнти ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" мають всі можливості оплатити рахунки за газ дистанційно.

"Для них (клієнтів компанії, - ред.) працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до контакт-центру за номером 067 65-65-104 повідомити оператору номер особового рахунку (він є в платіжці кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.