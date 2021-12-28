До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь

Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 60 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в декабре и ноябре 2021 года - 38,35 гривен, в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Однако на рынке есть более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.