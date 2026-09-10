До 6 зарплат за iPhone 18 Pro Max та Duo: скільки доведеться збирати українцям на новинку

В Україні нова лінійка iPhone 18 надійде в офіційний продаж 25 вересня. За середньої зарплати 32 243 грн найдорожчі моделі коштуватимуть українцям кілька місяців заробітку.

Скільки зарплат коштуватимуть нові iPhone

Найдоступніша версія iPhone 18 Pro обійдеться приблизно у 75 999 грн, тоді як за iPhone Duo з накопичувачем 2 ТБ доведеться заплатити близько 198 999 грн.

Зважаючи на те, що за даними Держстатистики, середня зарплата в Україні у липні становила 32 243 грн, то на найновіший ґаджет від iPhone українцям треба буде заробляти кілька місяців.

Ціни на iPhone Duo в Україні (скриншот Yabluka)

iPhone Duo:

256 ГБ - близько 119 999 грн, або 3,75 зарплати ;

; 1 ТБ - близько 159 999 грн, або 5 зарплат ;

; 2 ТБ - близько 198 999 грн, або 6,2 зарплати.

iPhone 18 Pro:

256 ГБ - близько 75 999 грн, або 2,4 зарплати ;

; 512 ГБ - близько 88 999 грн, або 2,8 зарплати ;

; 1 ТБ - близько 114 999 грн, або 3,6 зарплати.

iPhone 18 Pro Max: