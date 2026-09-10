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До 6 зарплат за iPhone 18 Pro Max та Duo: скільки доведеться збирати українцям на новинку

12:46 10.09.2026 Чт
2 хв
Коли стартують продажі нових ґаджетів в Україні?
aimg Василина Копитко
До 6 зарплат за iPhone 18 Pro Max та Duo: скільки доведеться збирати українцям на новинку Скільки коштують нові iPhone 18 (фото: Getty Images)
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В Україні нова лінійка iPhone 18 надійде в офіційний продаж 25 вересня. За середньої зарплати 32 243 грн найдорожчі моделі коштуватимуть українцям кілька місяців заробітку.

РБК-Україна розповідає, скільки зарплат доведеться відкласти українцям, щоб купити ґаджет із серії iPhone 18.

Скільки зарплат коштуватимуть нові iPhone

Найдоступніша версія iPhone 18 Pro обійдеться приблизно у 75 999 грн, тоді як за iPhone Duo з накопичувачем 2 ТБ доведеться заплатити близько 198 999 грн.

Зважаючи на те, що за даними Держстатистики, середня зарплата в Україні у липні становила 32 243 грн, то на найновіший ґаджет від iPhone українцям треба буде заробляти кілька місяців.

До 188 тисяч гривень: в Україні оприлюднили ціни на нові iPhone

Ціни на iPhone Duo в Україні (скриншот Yabluka)

iPhone Duo:

  • 256 ГБ - близько 119 999 грн, або 3,75 зарплати;
  • 1 ТБ - близько 159 999 грн, або 5 зарплат;
  • 2 ТБ - близько 198 999 грн, або 6,2 зарплати.

iPhone 18 Pro:

  • 256 ГБ - близько 75 999 грн, або 2,4 зарплати;
  • 512 ГБ - близько 88 999 грн, або 2,8 зарплати;
  • 1 ТБ - близько 114 999 грн, або 3,6 зарплати.

iPhone 18 Pro Max:

  • 256 ГБ - близько 83 999 грн, або 2,6 зарплати;
  • 512 ГБ - близько 96 999 грн, або 3 зарплати;
  • 1 ТБ - близько 122 999 грн, або 3,8 зарплати;
  • 2 ТБ - близько 161 999 грн, або 5 зарплат.

Яким буде iPhone 18

Компанія Apple презентувала ультрафлагманський iPhone 18 Pro Max із революційною камерою та абсолютно новий гнучкий формат iPhone Duo. Офіційні продажі лінійки iPhone 18, смартгодинників та навушників стартують 25 вересня 2026 року.

Pro Max отримав рекордний акумулятор в історії Apple, процесор нового покоління та камеру з фізичними рухомими "пелюстками". iPhone Duo виконаний у надміцному титановому корпусі. У складеному стані він має розміри звичайного паспорта, а при розкритті перетворюється на 7,6-дюймовий планшет.

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