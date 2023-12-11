Біль у грудях та оніміння кінцівок: 6 небезпечних симптомів, які не можна ігнорувати

Біль і незвичні симптоми завжди сигналізують про те, що організму потрібна допомога. При цьому є прояви, з якими слід обов’язково йти до лікаря.

Про 6 симптомів, у разі яких треба якомога швидше звернутися до медиків, розповідає РБК-Україна з посиланням на WebMd .

Раптове оніміння рук і ніг

Якщо у вас німіють кінцівки (а також обличчя), це може бути ознакою інсульту. Особливо важливо не ігнорувати такі прояви, якщо вони є однобічними, тобто лише справа або лише зліва, і виникають раптово.

Паралельно мають насторожити запаморочення, нездатність утримувати рівновагу і труднощі під час ходьби.

Також можуть раптово виникнути сильний головний біль, проблеми із зором та мовленням.

Не можна зволікати й чекати, доки ці симптоми зникнуть. Важлива кожна хвилина, тому слід звернутися по допомогу негайно.

Особливо це стосується людей, які мають серцево-судинні захворювання, зокрема підвищений артеріальний тиск та миготливу аритмію.

Біль у грудях

Майже всі люди принаймні раз у житті відчували біль у грудях - тупий пульсуючий або ж гострий колючий. Коли ж варто хвилюватися?

Біль або відчуття печіння та стискання у грудях можуть бути ознаками серцевого нападу, особливо якщо ці симптоми виникають під час фізичної активності.

Іноді відчуття печіння може поширюватися на шию, щелепу та плечі.

Дискомфорт може тривати кілька хвилин, посилюватися, коли людина активна, зникати на певний час і повертатися.

Часто біль у грудях не пов’язаний із серцем. Він може бути зумовлений печією або іншими проблемами травлення.

Проте не намагайтеся перечекати - зверніться до лікаря.

Чутливість і біль у задній частині гомілки

Ці симптоми можуть бути ознакою тромбу і хвороби, яка має назву "тромбоз глибоких вен" (ТГВ).

ТГВ може розвинутися, якщо у вас є захворювання, що впливає на згортання крові. Також ТГВ може виникнути, якщо людина тривалий час була прикута до ліжка.

Інші фактори ризику - вагітність, прийом протизаплідних таблеток, куріння і надмірна вага.

Якщо у вас є тромб, ви можете відчувати біль та жар у цій ділянці. Крім того, з’являються припухлість і почервоніння.

ТГВ - серйозне захворювання. Згустки крові можуть відірватися, потрапити в кровообіг і заблокувати приплив крові до легень. Як наслідок, розвивається легенева емболія, яка може бути смертельною.

Кров у сечі

Для появи крові в сечі є кілька причин.

Перша - це камені в нирках. Вони можуть спричиняти сильний біль у боці або спині і забарвлювати сечу в рожевий або червонуватий колір.

Деякі камені можуть вийти з організму самі по собі, але очікування може бути болючим. А великі камені нерідко треба "подрібнити".

Саме тому важливо звернутися до лікаря. Він виконає комп’ютерну томографію або УЗД, щоб виявити камені, визначити їх розмір і призначити лікування.

Другою причиною появи крові в сечі є інфекція сечовивідних шляхів. Хворі також скаржаться на часті позиви до сечовипускання та відчуття печіння під час походу в туалет. Якщо ігнорувати ці симптоми, можуть виникнути ускладнення.

І, по-третє, кров у сечі іноді може бути ознакою раку сечового міхура або нирок. Встановити цей діагноз може лише лікар після ретельного обстеження.

Хрипи

Зверніться до лікаря, якщо ви чуєте свистячий звук чи хрипи під час дихання. Це може бути ознакою астми, захворювання легень, тяжкої алергічної реакції або впливу хімічних речовин.

Цей симптом також може сигналізувати про пневмонію або бронхіт.

Тільки лікар може виявити причину і призначити лікування.

Суїцидальні думки

Якщо ви відчуваєте відчай та безнадійність і думаєте про самогубство як спосіб вирішити ваші проблеми, негайно зверніться по допомогу.

Такі думки здебільшого є наслідком депресії, посттравматичного стресового розладу, булімії чи анорексії (розладів харчової поведінки), вживання психоактивних речовин. Усі ці стани піддаються лікуванню, головне - не зволікати.