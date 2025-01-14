З 6 лютого почнуть штрафувати. У ТЦК повідомили, кому треба встигнути пройти ВЛК

Кому саме та в який термін потрібно повторно пройти ВЛК

У черкаському обласному ТЦК та СП нагадали, що 4 травня 2024 року в Україні набув чинності закон №3621-IX про внесення змін до законодавства щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який скасував статус "‎обмежено придатний".

"Відповідно до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень даного закону встановлено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, впродовж дев'яти місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду - з метою визначення придатності до військової служби", - пояснили у ТЦК.

Отже, громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Для організації медичного огляду та уточнення всіх деталей українцям радять звернутись до ТЦК та СП за місцем проживання.

Допис ОТЦК та СП (скриншот: facebook.com/CherkasyTCK)

Речниця черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея у коментарі місцевому виданню "Про все" розповіла, що нині обмежено придатним українцям вручають повістки, аби вони пройшли ВЛК.

Проте дехто з громадян не чекає на повістку та самостійно йде на ВЛК.

"Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення і бачимо, що вона обмежено придатна, то можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК", - поділилась вона.

Інший варіант, за словами речниці, коли військовозобов'язана особа може отримати відповідне розпорядження від підприємства, на якому працює.

Кривошея додала, що вже з 6 лютого порушників почнуть штрафувати.

"Є часові обмеження, коли люди мають прийти... На наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку", - уточнила вона.

Представниця ТЦК пояснила, що це - загальна стаття, тому штраф однаковий для всіх - від 17 до 25,5 тисяч гривень.

"Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку", - зазначила спеціаліст.

За її словами, пройти ВЛК мають і військові - аби визначити їхню придатність до подальшої служби.

"Ця норма стосується не лише військовозобов'язаних, але й військовослужбовців... Якщо було поранення, чи обмежено придатний, то вони так само проходять ВЛК", - пояснила Кривошея.

Ті з військових, хто мав статус "обмежено придатний", за умови поліпшення стану здоров'я, служитимуть й надалі.

"Хтось отримав поранення, то зможе перевестися в тилові підрозділи або й звільнитися з лав ЗСУ. У нашому, наприклад, підрозділі немає таких, що повністю непридатний, адже непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в тиловому підрозділі. Тобто проходження ВЛК - це не тільки проблема військовозобов'язаних. Просто це треба зробити, і все", - наголосила речниця.

Насамкінець вона порадила українцям не чекати на повістку, а пройти повторне ВЛК самостійно - аби уникнути ймовірності отримати штраф.

Крім того, військово-лікарську комісію повинні пройти й придатні до військової служби громадяни - якщо востаннє вони були там понад рік тому.