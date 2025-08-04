6 красивих обіцянок про 5G, які так і не стали правдою

5G обіцяв стати справжньою революцією: надшвидкості, нульова затримка і розумні міста на кожному розі. Минуло кілька років - і стало зрозуміло, що багато чого так і залишилося в рекламних роликах.

Про шість красивих обіцянок про 5G, які так і не стали реальністю, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Доповнена реальність всюди

Багато маркетингових обіцянок про 5G виявилися швидкоплинними, але в пам'яті залишилася реклама британського оператора EE з Кевіном Бейконом - запуск iPhone 12 Pro з 5G, дрон-доставка і віртуальний концерт Ріти Ори над Лондоном з використанням доповненої реальності (AR).

Дрони справді застосовують у службах доставки та екстрених службах, проте працюють здебільшого на GPS і LiDAR, а не на 5G. Концерти у віртуальних світах теж не вимагають мереж п'ятого покоління або AR-пристроїв.

Глава Qualcomm Крістіано Амон ще 2021 року заявляв, що після розгортання 5G телефони еволюціонують і почнуть підтримувати AR-окуляри.

Але доповнена реальність у повсякденному використанні, як і раніше, залишається недосяжною. Пристрої на кшталт Apple Vision Pro або Ray-Ban Meta Wayfarer не стали масовими, а роль 5G у їхньому функціонуванні - другорядна.

Розумні готелі

Коли HUAWEI ще працювала на західних ринках, компанія разом із China Telecom обіцяла побудувати перший у світі 5G-розумний готель у Шицзячжуані.

Там планували використовувати розпізнавання облич, VR-тренажери та роботів для супроводу гостей і охорони території - звучало як майбутнє гостинності. Але деяким постояльцям може не сподобатися втрата живого спілкування.

Також обіцяли 5G-конференц-зв'язок, Wi-Fi у номерах і хмарні ігри - можливості, які зараз доступні через звичайний Ethernet та інші технології.

Ідея розумного готелю передбачала унікальні можливості (фото: Android Authority)

Розумні міста

Vodafone UK з обережністю передбачав, що розумні міста на базі 5G зможуть оптимізувати енергоспоживання і заощадити мільйони фунтів. Аналогічні ідеї пропонував Verizon у США - управління енергією, транспортом, "розумні" будівлі та навіть державні сервіси працюватимуть на 5G.

Однак, крім кількох демонстрацій, реальних масштабних проектів поки що немає. Хоча в майбутньому з розвитком 5G Advanced такі технології можуть з'явитися, розхвалювати їх за десятиліття до цього - занадто наївно.

Vodafone передбачав, що розумні міста зможуть оптимізувати енергоспоживання (фото: Android Authority)

Автомобільні оновлення на ходу

Найяскравіші обіцянки 5G - автономні таксі, дрони-доставщики та розумні міста - поки залишаються у сфері фантазій.

У 2019 році менеджер Intel зі стратегії 5G Роб Топол з ентузіазмом розповідав, як на світлофорі автомобіль зможе за лічені секунди завантажити оновлення в 100 ГБ через mmWave-мережі.

Але для цього потрібна швидкість близько 27 Гбіт/с - у 100 разів вища, ніж максимум у 240 Мбіт/с на найкращих 5G-мережах у США. Навіть поруч з антенами mmWave ніхто таких швидкостей не отримує. Тоді це здавалося можливим, тепер - просто абсурдом.

Найяскравіші обіцянки 5G поки залишаються у сфері фантазій (фото: Android Authority)

mmWave

Багато надій на 5G було пов'язано з масовим впровадженням надшвидкого спектра mmWave. Ця технологія дійсно існує в деяких частинах США та інших країн, але виявилася дорогою і з обмеженим радіусом дії.

Оператори зв'язку активно просували mmWave, а виробники мобільних чипів були в захваті від її можливостей.

Однак скільки користувачів насправді сьогодні використовують mmWave? Дуже мало. Навіть у флагманських смартфонах за межами США рідко зустрічаються компоненти mmWave, а в середньому ціновому сегменті їх і зовсім немає.

mmWave дійсно допомогла підвищити швидкість там, де доступна, але її обмежене покриття стало однією з причин, чому 5G не зміг виконати свої обіцянки щодо швидкості та затримок.

Особливо кумедно бачити, як Verizon змішує маломасштабне покриття mmWave з більш широким діапазоном 4 ГГц, щоб зробити карту покриття більш вражаючою. Те, що починалося як бренд тільки для mmWave, перетворилося на маркетинговий термін для всього, що швидше базового 5G.

5G покладав надії на масове впровадження надшвидкого спектра, відомого як mmWave (фото: Android Authority)

Очікування невідомого

Одним із найдивовижніших моментів запуску 5G стало очікування невідомого. Замість того, щоб чітко пояснювати, що дасть 5G, багато керівників говорили: "Побудуємо мережу і подивимося, що буде". Це було сліпим оптимізмом у великих масштабах - дорогим, невизначеним і надмірно рекламованим.

Уже в 2018 році американські оператори загравали з 5G без конкретики. Наприклад, Ханс Вестберг з Verizon називав 5G "четвертою промисловою революцією", а Марсело Клауре зі Sprint порівнював перехід з 4G на 5G з переходом від чорно-білого до кольорового ТБ. Звучить вражаюче, але по суті - безглуздо, що і підтвердилося пізніше.

Аналогічно Кевін Кітінг з MediaTek говорив, що поки користувачі не почнуть користуватися 5G і не побачать, що з ним можна робити, складно уявити, як це змінить ринки і галузі.

Справедливо визнати, що передбачити конкретні додатки нової технології складно. Але сподіватися, що хтось інший заповнить ці прогалини - великий прорахунок.

Особливо враховуючи, що впровадження 5G дороге і поки що не принесло по-справжньому нових і привабливих сервісів. Гортати Instagram і дивитися Shorts на 4G цілком достатньо.