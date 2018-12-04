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6 декабря пройдет Конференция FACEBOOK Business Conf 

Новости » Новости компаний    04.12.2018 - 11:28
6 декабря пройдет Конференция FACEBOOK Business Conf 

6 декабря на сцене FEDORIV Hub выступят спикеры крупнейшего в Украине трафик-агентства SMMSTUDIO с наибольшим штатом сертифицированных специалистов в сфере digital-маркетинга.

Программа мероприятия разделена на 4 тематических блока:

— Построение маркетинговой системы в бизнесе и роль Facebook

— Эффективная реклама в Facebook и Instagram

— Отдел продаж в Facebook-эпоху

— Найм и адаптация маркетологов

Конференция FACEBOOK Business Conf специально предназначена для владельцев бизнеса и маркетинг-директоров, которые хотят системно привлекать клиентов с помощью самых быстрорастущих социальных сетей в мире. Разобраться с бардаком в отделе продаж и маркетинга, автоматизировать бизнес-процессы, углубиться в тренды Фейсбук-маркетинга, своей бизнес-модели и построить четкий план развития на ближайшие месяцы, годы.

Главный спикер нашей конференции — Михаил Федоров. Основатель трафик-агентства SMMSTUDIO и операционный директор самого крупного образовательного проекта для предпринимателей в Украине — «Суперлюди». Лично под его руководством продвижение таких известных онлайн-проектов: Квартал-Концерт, E-Sponsor, Ze Kubiki, Суперлюди в сотрудничестве с креативным агентством FEDORIV.

Помимо основателя агентства SMMSTUDIO на сцене FEDORIV Hub выступят эксперты компании: тим-лид, бизнес-лидеры, руководитель отдела продаж и HR-менеджер, которым вы можете задать свои вопросы во время кофебрейка и воркшопа.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте: goo.gl/XMXPBS  

Место проведения: Киев, FEDORIV Hub, ул. Большая Васильковская, 5  

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