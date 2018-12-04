6 грудня відбудеться Конференція FACEBOOK Business Conf

6 грудня на сцені FEDORIV Hub виступлять спікери найбільшого в Україні трафік-агентства SMMSTUDIO з найбільшим штатом сертифікованих фахівців у сфері digital-маркетингу.

Програма заходи розділена на 4 тематичних блоки:

— Побудова маркетингової системи в бізнесі і роль Facebook

— Ефективна реклама в Facebook і Instagram

— Відділ продажу в Facebook-епоху

— Оренду та адаптація маркетологів

Конференція FACEBOOK Business Conf спеціально призначена для власників бізнесу та маркетинг-директорів, які хочуть системно залучати клієнтів з допомогою найбільших соціальних мереж у світі. Розібратися з бардаком у відділі продажів та маркетингу, автоматизувати бізнес-процеси, заглибитися в тренди Фейсбук-маркетингу, своєї бізнес-моделі і побудувати чіткий план розвитку на найближчі місяці, роки.

Головний спікер нашої конференції — Михайло Федоров. Засновник трафік-агентства SMMSTUDIO та операційний директор найбільшого освітнього проекту для підприємців в Україні — «Суперлюди». Особисто під його керівництвом просування таких відомих онлайн-проектів: Квартал-Концерт, E-Sponsor, Ze Kubiki, Суперлюди у співпраці з креативним агентством FEDORIV.

Крім засновника агентства SMMSTUDIO на сцені FEDORIV Hub виступлять експерти компанії: тім-лід, бізнес-лідери, керівник відділу продажів і HR-менеджер, яким ви можете задати свої питання під час кофебрейка і воркшопу.

Докладно ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на сайті: goo.gl/XMXPBS

Місце проведення: Київ, FEDORIV Hub, вул. Велика Васильківська, 5