5G від "Київстар" дістався Одеси: де можна підключитися та що буде зі зв'язком 4G

Тепер 5G "Київстар" і в Одесі

Національний оператор електронних комунікацій "Київстар" розпочинає тестування технології 5G в Одесі. Місто стало п’ятою локацією пілотного проєкту оператора і 5G-покриття охоплює історичний центр, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи та прилеглу територію.

У компанії зазначають, що щодня до 5G підключаються більш ніж 200 тис. абонентів оператора (кількість варіюється залежно від дня тижня).

Географію пілотних проєктів було визначено спільно з урядом. Наразі технологія доступна у Києві, Львові, Харкові, Бородянці та Одесі.

Сьогодні 5G від "Київстар" доповнює LTE там, де є потреба у розвантаженні LTE-мережі – додатковій ємності, швидкості передачі даних і можливості одночасної роботи великої кількості пристроїв.

Швидкість та технічні особливості мережі

Під час тестувань максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі "Київстар" перевищила 2,4 Гбіт/с. Наразі після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600-800 Мбіт/с, а максимальна сягає 2 Гбіт/с.

Варто зазначити, що у тестових зонах "Київстар" використовує архітектуру 5G NSA (Non-Standalone) у діапазоні 3500 МГц. Такий підхід дає змогу використовувати наявну інфраструктуру 4G та одночасно тестувати можливості нової технології.

Як підключитися до 5G та що буде з 4G

Для тестування 5G достатньо мати смартфон із підтримкою технології, актуальну версію програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип, який використовується для 4G) та перебувати в зоні тестового покриття. Тарифікація відбувається відповідно до умов чинного тарифу.

Пілотування 5G відбувається паралельно з розвитком 4G, яка залишається основною технологією мобільного зв’язку в Україні. Наразі швидкісний 4G від "Київстар" доступний для понад 96% населення країни.

Довідка про компанію

ПрАТ "Київстар" – провідний оператор електронних комунікацій України, який обслуговує близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв’язку станом на 2026 рік.

"Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Оператор допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямував понад 5,6 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів.