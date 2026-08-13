5G перетворили на радар для дронів: Lockheed Martin випробувала нову систему

Lockheed Martin разом із партнерами успішно випробувала нову систему Airspace Awareness-as-a-Service (NetSense), яка перетворює інфраструктуру 5G на радар для виявлення безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Як 5G перетворюється на сенсор для виявлення дронів?

Технологія NetSense аналізує радіочастотні спотворення, що виникають навколо стільникових мереж під час руху безпілотника, та забезпечує безперервний супровід цілі вздовж траєкторії польоту.

Під час демонстрації в Маямі система зафіксувала дрон, сповістила операторів про його появу та утримувала контроль над переміщенням БПЛА.

Для реалізації проєкту поєднали кілька комерційних технологій. Verizon надала спектр мережі 5G. ODC поставила програмне забезпечення для мережі радіодоступу (AI-native RAN).

Своєю чергою, NVIDIA використала платформу AI Aerial для аналізу радіочастотних сигналів у режимі реального часу.

Нарешті, Keysight Technologies надала технологію радіочастотного моделювання, а Lockheed Martin забезпечила обробку даних для ідентифікації та супроводу БПЛА.

Які висновки зроблено?

Система не потребує внесення змін до чинних вишок зв'язку або встановлення додаткових датчиків.

Завдяки відкритій архітектурі розробка легко інтегрується з новими технологіями та майбутніми мережами 6G.

Захист критичної інфраструктури та терміни запуску

NetSense пропонує альтернативу традиційним комплексам протидії БПЛА, які вимагають розгортання окремого дорогого обладнання.

Використання міської мережі зв'язку дозволить швидко масштабувати захист безпілотного простору над густонаселеними районами. Також технологія стане додатковим бар'єром безпеки для аеропортів, електростанцій, стадіонів, лікарень та урядових об'єктів.

Пілотні розгортання системи заплановані на другу половину 2026 року та початок 2027 року. Повноцінний комерційний запуск для широкого кола замовників очікується протягом 2027 року.

За словами розробників, основними клієнтами стануть оператори критичної інфраструктури та органи, що відповідають за безпеку низьковисотного простору США.