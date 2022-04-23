Более 595 детей пострадали в Украине из-за войны

"По состоянию на утро 23 апреля 2022 года более чем 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в нашу страну. Официальное число жертв-детей в течение последних двух дней неизменное - 208. Возросло количество раненых - 387", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области - 120,

Киевской - 113,

Харьковской - 91,

Черниговской - 66,

Херсонской - 44,

Николаевской - 41,

Луганской - 37,

Запорожской-25,

Сумской - 17,

г. Киеве - 16,

Житомирской - 15.

В частности, 20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранения 5-летний ребенок.

В ведомстве добавляют, что 1500 заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 59-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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