Понад 595 дітей постраждали в Україні через війну

"Станом на ранок 23 квітня 2022 року більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне - 208. Зросла кількість поранених - 387", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 120,

Київській - 113,

Харківській - 91,

Чернігівській - 66,

Херсонській - 44,

Миколаївській - 41,

Луганській - 37,

Запорізькій - 25,

Сумській - 17,

м.Києві - 16,

Житомирській - 15.

Зокрема, 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.

У відомстві додають, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 59-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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