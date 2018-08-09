Более 58 тыс. абитуриентов в этом году поступили на бюджет

Почти 87% абитуриентов принесли документы в высшие учебные заведения

Более 58 тыс. абитуриентов в 2018 году поступили на бюджет. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прежде всего, в этом году 58 875 тысяч выпускников получили рекомендации для зачисления на бюджет. Из них принесли документы в высшие учебные заведения на зачисление почти 51 252 выпускника, то есть, почти 87%", - сообщила она.

Также министр сообщила, что практически 60% абитуриентов были зачислены на бюджет по первому приоритету.

"То есть, вступили на те специальности и в те вузы, куда мечтали... Куда сразу подавали документы", - пояснила Гриневич.

Напомним, 1 августа абитуриенты получили рекомендации на бюджет.

В министерстве сообщили, что у тех абитуриентов, которые рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появился статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".