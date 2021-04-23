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58 км объездной Харькова обновят в рамках "Большой стройки", - Кубраков

Автор: РБК-Украина

Работы по капитальному ремонту объездной дороги вокруг Харькова по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" проведут на 58 километрах к 2022 году.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в блоге на Liga.net.

"Уже месяц как "Большая стройка" стартовала на обходе Харькова. Это еще один пример того, как государство помогает решать проблемы городов, повышая экономическую состоятельность всей страны", - рассказал он.

Последний раз ремонт обхода Харькова состоялся перед Евро-2012. Тогда дорожники провели фрезерования покрытия и восстановили в 2-х слоях асфальтобетонное покрытие.

"Однако без усиления основания дорога не выдержала нагрузки - фактически, даже не дотянув до окончания срока эксплуатации. Уже через 4-5 лет начало трескаться бетонное основание дороги", - отметил Кубраков.

Сейчас, по его словам, государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 млрд грн., и к концу 2022 года эта автодорога будет европейского образца.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки"Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках программы президента до конца 2023 года планируется отстроить всю сеть общегосударственных дорог.

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Новости Украины УкравтодорХарьковБольшая стройка