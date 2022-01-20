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Более 57 триллионов гривен в год: сумма платежей между банками выросла на четверть

Автор: Александр Белоус

В 2021 году через Систему электронных платежей НБУ осуществлен 446 млн начальных платежей на сумму свыше 57 трлн грн. Это больше на 16% по количеству и на 27% по сумме, чем в 2020 году (385 млн начальных платежей на сумму 45 трлн грн соответственно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным пресс-службы, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,8 млн начальных платежей на сумму 229 млрд грн.

"В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы", - говорится в сообщении.

Как свидетельствует структура платежей в системе в 2021 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

  • до 1 тыс. грн - 48%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 48%;
  • от 100 тыс. грн и более - 4%;

по сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

  • до 1 тыс. грн - менее 1%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 5%;
  • от 100 тыс. грн и более - 94%.

Напомним, новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.

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Национальный банк Украины