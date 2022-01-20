RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 57 трильйонів гривень на за рік: сума платежів між банками зросла на чверть

Автор: Олександр Білоус

У 2021 році через Систему електронних платежів НБУ здійснено 446 млн початкових платежів на суму понад 57 трлн грн. Це більше на 16% за кількістю та на 27% за сумою, ніж у 2020 році (385 млн початкових платежів на суму 45 трлн грн відповідно).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними прес-служби, у середньому за день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,8 млн початкових платежів на суму 229 млрд грн.

"Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги", - йдеться в повідомленні.

Як свідчить структура платежів у системі у 2021 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

  • до 1 тис. грн - 48%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 48%;
  • від 100 тис. грн і більше - 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:

  • до 1 тис. грн - менше 1%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 5%;
  • від 100 тис. грн і більше - 94%.

Нагадаємо, нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі (24/7) з 20 серпня 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України