Понад 57 трильйонів гривень на за рік: сума платежів між банками зросла на чверть

За даними прес-служби, у середньому за день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,8 млн початкових платежів на суму 229 млрд грн.

"Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги", - йдеться в повідомленні.

Як свідчить структура платежів у системі у 2021 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн - 48%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 48%;

від 100 тис. грн і більше - 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі: