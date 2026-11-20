Українці активніше шукають житло для оренди та купівлі, однак найбільші зміни за рік відбулися саме на ринку довгострокової оренди однокімнатних квартир. У низці західних областей кількість відгуків на одне оголошення зросла у два-три рази, а подекуди - ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Загалом за січень-вересень 2026 року українці зробили 76,5 млн пошукових запитів, пов'язаних із нерухомістю.

Де найбільше зріс попит на оренду квартир

Найпомітніше конкуренція серед охочих орендувати однокімнатні квартири зросла у західних і центральних областях.

Зокрема, у Вінницькій області кількість відгуків на одне оголошення за рік збільшилася з 3,7 до 24,8. У Тернопільській області показник зріс із 13,4 до 36,7, у Львівській - із 16,1 до 42, а в Рівненській - із 12,1 до 31.

Одним із лідерів за кількістю відгуків стала Чернівецька область. Там показник зріс із 26,5 у жовтні 2025 року до 57,3 у жовтні 2026-го. В Івано-Франківській області він збільшився з 16,8 до 38,7, у Волинській - із 23,5 до 39,9.

Попит на довгострокову оренду будинків також зріс, хоча зміни були менш вираженими. Наприклад, у Чернівецькій області кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 12,7 до 27, у Тернопільській - із 10,4 до 22,1, у Вінницькій - із 12,5 до 24,7.

Водночас за абсолютною кількістю відгуків на оренду будинків у жовтні 2026 року лідирували Харківська область із показником 37,4, Кіровоградська - 36,7, Черкаська - 33,6 та Полтавська - 32 відгуки на оголошення.

Де зросла конкуренція за купівлю квартир і будинків

На відміну від оренди, у сегменті купівлі однокімнатних квартир зміни були менш масштабними.

Найбільше відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року зафіксували в Черкаській області - 10,2 проти 8,9 роком раніше. У Кіровоградській області показник становив 9,7, у Чернівецькій - 9,1.

Помітне зростання відбулося також у Хмельницькій області - з 1,7 до 2,4 відгука на оголошення, Закарпатській - із 3,6 до 4,4, Львівській - із 4,6 до 5,5 та Дніпропетровській - із 3,5 до 4,1.

Серед будинків найбільшу кількість відгуків у жовтні 2026 року зафіксували в Черкаській області - 9,5 на одне оголошення. У Полтавській та Чернівецькій областях було по 7,6 відгука, у Кіровоградській - 7.

Найпомітніше зростання конкуренції за купівлю будинків відбулося в кількох західних областях. У Чернівецькій області кількість відгуків збільшилася з 5,5 до 7,6, у Закарпатській - із 3,9 до 5,2, у Львівській - із 3,6 до 4,5, у Тернопільській - із 4,7 до 5,8.

Хто шукає житло в Україні

За даними дослідження Factum Group за вересень 2026 року, серед потенційних покупців нерухомості 60% становлять чоловіки та 40% - жінки. Найбільше серед них людей віком 36-45 років (34%) та 26-35 років (31%).

Серед тих, хто шукає житло для оренди, чоловіків 56%, жінок - 44%. Найактивніші вікові групи - 26-35 та 36-45 років, на кожну з яких припадає по 31%.

Відрізняються також фінансові можливості цих двох категорій. Серед потенційних покупців 51% можуть дозволити собі товари тривалого користування, але великі покупки для них залишаються складними. Ще 41% вистачає коштів на їжу й одяг, однак придбання дорожчих товарів потребує значних зусиль.

Серед орендарів 48% можуть дозволити собі їжу та одяг, але мають труднощі з купівлею товарів тривалого користування. Водночас 41% можуть купувати такі товари, проте великі покупки для них залишаються складними.

В OLX Нерухомість зазначають, що зростання інтересу до однокімнатних квартир може свідчити про вибір більш гнучкого варіанта проживання. А підвищення попиту на будинки в окремих регіонах може бути пов'язане з бажанням мати автономне житло, зокрема самостійно контролювати опалення та резервне електроживлення.