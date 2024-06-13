"56 тисяч доларів за два дні у лікарні". Українка розповіла про страхову медицину у США

Як функціонує страхова медицина

Анастасія з чоловіком і двома дітьми тимчасово проживає у США, оскільки жінка має контракт з одним із найкращих університетів країни. Українка ділиться своїм досвідом отримання медичних послуг в Америці.

"Як на мене, гіршої системи охорони здоровʼя не придумати. Ціни нереально роздуті. Так, я знаю, що така праця має оплачуватися, але не 56 000 доларів за два дні у лікарні без операції. Це мій реальний чек. Не 450 доларів за візит до лікаря без жодних маніпуляцій. І не 180 доларів за огляд зубів без жодної дії з боку стоматології. Пологи обійдуться десь у 13 тисяч. Це все так, бо медицина страхова", - розповідає Мельниченко.

Вона зазначає, що всі розрахунки за медичні послуги відбуваються між їх надавачем та страховкою. Коли у людини нема страховки, тоді ці рахунки виписують на неї.

"Я бачила матерів, які ридали, що їм нема за що купити інсулін дитині. Бачила молодих людей, які мають проблеми зі здоровʼям все життя, бо не могли собі дозволити медичну процедуру. Іноді страхова відмовляється покривати рахунок або припускає помилку. Мені виписали 56 тисяч доларів через те, що роботодавець без попередження скасував попередню страховку і перевів на нову. Я цього не знала і подала вже скасовану страховку", - пояснює Мельниченко.

Скільки коштує медична страховка

"Моя страховка на 4 осіб майже повністю покривається роботою. Тобто робота платить 2800 доларів на місяць, а ще 450 плачу я сама. Моя страховка так побудована, що я можу піти лише до лікаря, який "в мережі", тобто який співпрацює з моєю страховкою", - каже українка.

Щоб потрапити до вузькопрофільного лікаря, потрібно отримати направлення від свого сімейного.

"Кожен візит до лікаря я плачу 25 доларів з кишені додатково. За ліки плачу від 5 до 13 доларів. Ті ліки сину, які коштували 1300 доларів за дозу, потягнули 45 доларів з моєї кишені", - говорить Мельниченко.

Страховка не покриває лікування очей і зубів. На таке лікування родина Мельниченків додатково має страховку, яка покриває 50% вартості візитів.

"А тепер уявіть, що ви втрачаєте роботу, яка покривала страховку... Коли мій чоловік з доходом в 1300 доларів (при оплаті оренди 2 790 доларів за двокімнатну квартиру) подався на страховку "для бідних" Medicaid - йому відмовили, бо дохід високий. Щоправда, це було в Нью-Йорку, а в Пенсильванії щось дали, але він так і не розібрався що", - розповідає жінка.

Що роблять люди, коли не мають страховки

За словами Мельниченко, є фонди, які у форматі благодійності, а також задля податкових пільг покривають боржникам борги за медицину. Також люди можуть оголосити себе банкрутом, якщо не можуть самі заплатити рахунок за медичні послуги.

"Штати годяться для заможних, для працевлаштованих на хорошу роботу, або ж для молодих/здорових/бездітних. Таким же, як я, тут в плані медичної системи дуже некомфортно", - говорить Анастасія.

Також вона зазначає, що купити ліки без рецепта можна хіба ібупрофен та аспірин. Тому завжди треба стежити, щоб лікар продовжував рецепти на препарати.

Анастасія Мельниченко (фото: facebook.com/nastya.melnychenko)

Наскільки якісно надають медичні послуги

"Натомість медицина в Штатах - це пісня. Вона блискуча, якщо потрапити в правильне місце. Вона вся за протоколами й підзвітна. Тут не умиють руки, коли щось не те, бо все запротокольовано", - говорить Мельниченко.

Вона зазначає, що їй за день зʼясували причину інсульту, а її сину виявили причину хронічно забитого носа, хоч українські лікарі роками не змогли цього зробити.

При цьому Анастасія наголошує, що на якість надання послуг впливає те, в який заклад людина потрапить.

"Є медицина, доступна для швидкого бронювання. Наприклад, через онлайн-платформу Zocdoc. Тут ви можете знайти фахівця з сьогодні на післязавтра. Це невеличкі медичні практики, зазвичай, доволі сумнівної якості. Гірше них - лише телемедицина, але вона дозволяє швидко поповнити виписані ліки. Дрібні медичні практики дозволять вам, наприклад, перевірити родимку чи здати аналіз на щось. Але лікарі там здебільшого абсолютно безтолкові", - каже українка.

За її словами, зовсім інший рівень у науково-медичних інституціях. У кожному штаті вони відрізняються. У Нью-Джерсі та Пенсильванії це мережа закладів від PennMed для дорослих та CHOP для дітей.

"У ці заклади стоїш в черзі місяцями, але коли потрапляєш, то це просто космос. Все обʼєднано у єдину систему, всі твої медичні записи/аналізи/консультації у єдиному місці та доступні, включно з логами операцій. Такого рівня медицини я ще ніде і ніколи не бачила. Радію, що моя страховка дозволила побачити цей світ", - каже Мельниченко.

При цьому Анастасія зазначає, що збирається переїжджати з США. І одна з головних причин такого рішення - система охорони здоров'я, оскільки жінка самостійно не зможе платити страховку.

Основні витрати за медичні послуги покриває страховка (фото ілюстративне: Getty Images)