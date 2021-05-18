54% киевлян не поддерживают назначение главой КГГА кого-то кроме Кличко, - опрос
54% киевлян не поддерживают идею назначения центральной властью председателя КГГА другого лица, кроме действующего городского головы.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенное 15-16 мая в столице.
Согласно опросу, жители Киева лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 42% оценивают положение дел в городе как правильное и лишь 32% считают, что страна движется в правильном направлении.
Виталий Кличко сохраняет лидерские позиции в рейтинге доверия киевлян. Ему доверяют 51% опрошенных.
Владмииру Зеленскому доверяют 45%, Владимиру Гройсману доверяют 33%, Дмитрию Разумкову - 32%, Петру Порошенко - 30%, Юлии Тимошенко - 21%, Юрию Бойко - 17%, Денису Шмыгалю - 13%.
Согласно опросу, деятельностью мэра Киева довольны 53% опрошенных, президента - 40%, премьер-министра - 16%.
Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 15-16 мая 2021 года среди 1200 киевлян. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы " Рейтинг" если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце апреля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа"- 22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.