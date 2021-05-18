54% киян не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка, - опитування
54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою голови КМДА іншої особи, крім діючого міського голови.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 15-16 травня у столиці.
Згідно із опитуванням, жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 42% оцінюють стан справ у місті як правильний і лише 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.
Віталій Кличко зберігає лідерські позиції у рейтингу довіри киян. Йому довіряють 51% опитаних.
Володимиру Зеленському довіряють 45%, Володимиру Гройсману довіряють 33%, Дмитру Разумкову - 32%, Петру Порошенку - 30%, Юлії Тимошенко - 21%, Юрію Бойку - 17%, Денису Шмигалю - 13%.
Згідно із опитуванням, діяльністю мера Києва задоволені 53% опитаних, президента - 40%, прем’єр-міністра - 16%.
Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 15-16 травня 2021 року серед 1200 киян. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.