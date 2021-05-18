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54% киян не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка, - опитування

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 14:59
54% киян не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка, - опитування Фото: кияни не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою голови КМДА іншої особи, крім діючого міського голови.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 15-16 травня у столиці.

Згідно із опитуванням, жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 42% оцінюють стан справ у місті як правильний і лише 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

54% киян не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка, - опитування

Віталій Кличко зберігає лідерські позиції у рейтингу довіри киян. Йому довіряють 51% опитаних.

Володимиру Зеленському довіряють 45%, Володимиру Гройсману довіряють 33%, Дмитру Разумкову - 32%, Петру Порошенку - 30%, Юлії Тимошенко - 21%, Юрію Бойку - 17%, Денису Шмигалю - 13%.

54% киян не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка, - опитування

Згідно із опитуванням, діяльністю мера Києва задоволені 53% опитаних, президента - 40%, прем’єр-міністра - 16%.

54% киян не підтримують призначення головою КМДА іншої особи замість Кличка, - опитування

Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 15-16 травня 2021 року серед 1200 киян. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

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