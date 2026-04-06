Вже не "51-й штат"? Трамп запевнив, що не буде вторгатися в Канаду

15:43 06.04.2026 Пн
2 хв
Американський лідер вважає, що він не впорається з "приєднанням" Канади за 3 роки
aimg Іван Носальський
Вже не "51-й штат"? Трамп запевнив, що не буде вторгатися в Канаду Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, схоже, відмовився від перетворення Канади на 51-й штат США. Вторгатися в країну він не планує.

Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить The Telegraph.

Трамп дав інтерв'ю Роберту Гардману, королівському біографу, для його нової книги про Єлизавету II. Гардман закликав американського лідера "залишити Канаду в спокої", звернувши увагу, що зазіхання на країну "засмутять короля Чарльза III", який наприкінці квітня відвідає США.

"Гадаю, у канадців є 200 років історії і вся ця тема з "О, Канада" (назва гімну Канади - ред.). Із цим неможливо розібратися за три з половиною роки. Думаю, цього не станеться! (йдеться про приєднання Канади до США - ред.)" - сказав Трамп.

Також американський лідер задався питанням, чи визнають, як і раніше, канадці короля главою своєї держави.

"У них жахливі політики. Вони посміхаються мені в обличчя, а потім говорять погані речі за моєю спиною", - сказав Трамп.

Зазіхання Трампа на Канаду

Нагадаємо, минулого року Дональд Трамп ще до своєї інавгурації заявляв про те, що він хоче зробити Канаду 51-м штатом США. На його думку, кордон між країнами є "штучним".

Тодішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо він неодноразово називав "губернатором Великого штату Канада".

Також у лютому минулого року американський лідер на елітній вечері Alfalfa Club у Вашингтоні заявив, що Канада "стане 51-штатом, Гренландія - 52-м, а Венесуела - 53-м".

Канада Дональд Трамп
