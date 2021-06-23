До 51 тысячи гривен штрафа: Кабмин хочет наказывать за проникновение на военные объекты

Согласно закону, такое проникновение влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией

орудия совершения правонарушения или без таковой. Это - 8500 - 17 тысяч гривен.

За повторное нарушение в течение года лицу будет угрожать админвзыскание в размере от одной тысячи до двух тысяч НМДГ (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией орудия совершения правонарушения или без таковой.

Если же проникновение произошло в условиях особого периода, это будут наказывать штрафом от одной тысячи до трех тысяч НМДГ с конфискацией орудия совершения правонарушения или без нее. Это - 17 тысяч - 51 тысяча гривен.

В документе прописано, что военный объект - это участок местности с расположенными на ней зданиями, сооружениями, площадками для открытого хранения военной и другой техники, боеприпасов и имущества.

Также под этим понятием следует понимать военные транспортные средства, вооружение и военную технику, здания и сооружения, которые стоят отдельно, помещения в этих зданиях и сооружениях, которые ограждены забором (определенные указателями на местности) и (или) с размещением вывесок на зданиях об их принадлежности к объектам: