До 51 тисячі гривень штрафу: Кабмін хоче карати за проникнення на військові об’єкти

Згідно з законом, таке проникнення тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

знаряддя здійснення правопорушення або без такої. Це - 8500 - 17 тисяч гривень.

За повторне порушення протягом року особі загрожуватиме адмінстягнення у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч НМДГ (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення або без такої.

Якщо ж проникнення відбулося в умовах особливого періоду, це будуть карати штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч НМДГ з конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення або без неї. Це - 17 тисяч - 51 тисяча гривень.

У документі прописано, що військовий об'єкт - це ділянка місцевості з розташованими на ній будівлями, спорудами, майданчиками для відкритого зберігання військової та іншої техніки, боєприпасів і майна.

Також під цим поняттям слід розуміти військові транспортні засоби, озброєння та військову техніку, будівлі та споруди, які стоять окремо, приміщення у цих будівлях і спорудах, які огороджені огорожею (визначені показчиками на місцевості) та (або) з розміщенням вивісок на будинках щодо їх приналежності до об'єктів: