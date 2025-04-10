5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

Урочисте відкриття інсталяції відбулося за участі мерії Брюсселя, бельгійської делегації, представників медіа, мерії Києва, громадських організацій та дипломатичних місій.

Фото: Бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, співпрацював із Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch

Символічна інсталяція має на меті не лише художній жест, а й практичну мету — зібрати кошти на медичне обладнання для Київського міського центру відновного лікування.

Фото: Бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, співпрацював із Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch

Раніше проєкт стартував у Брюсселі як благодійна ініціатива для збору коштів на лікування поранених українських військових у Київському міському центрі реабілітації та паліативної допомоги. Завдяки проєкту вже зібрано близько 50 тисяч євро, які будуть використані для придбання необхідного медичного обладнання.

Проєкт реалізується Музеєм історії міста Києва, меріями Києва та Брюсселя, фондом CHU Saint-Pierre, ENGIE Foundation за підтримки Фонду Андрія Матюхи.

Фото: Бельгійський дизайнер Шарль Кайсін та Ольга Король, директорка Фонду Андрія Матюхи

"Навіть такий простий образ, як орігамі-птах, може нести дуже сильне послання - про підтримку, про небайдужість, про віру в життя. Цей проєкт для нас - не лише про мистецтво, а й про надію та незламність, яку можна відчути, просто проходячи повз музей у самому серці Києва", - зазначили в Фонді Андрія Матюхи.

Інсталяція, до створення якої долучилися діти з Київського палацу молоді, залишатиметься на фасаді протягом 90 днів як символ міжнародної підтримки та партнерства між Києвом і Брюсселем. З 2023 дві столиці є містами-побратимами та разом втілюють над низку гуманітарних проєктів.

Фото: Музей історії міста Києва

Проєкт реалізовується за підтримки мерій Брюсселя, Києва та Фонду Андрія Матюхи. Адреса: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7

Фото: Музей історії міста Києва

Фото: Музей історії міста Києва