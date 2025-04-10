5000 птиц надежды: в Киеве открыли артинсталляцию бельгийского дизайнера

Торжественное открытие инсталляции состоялось при участии мэрии Брюсселя, бельгийской делегации, представителей медиа, мэрии Киева, общественных организаций и дипломатических миссий.

Фото: Бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, сотрудничал с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch

Символическая инсталляция имеет целью не только художественный жест, но и практическую цель - собрать средства на медицинское оборудование для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Фото: Бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, сотрудничал с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch

Ранее проект стартовал в Брюсселе как благотворительная инициатива для сбора средств на лечение раненых украинских военных в Киевском городском центре реабилитации и паллиативной помощи. Благодаря проекту уже собрано около 50 тысяч евро, которые будут использованы для приобретения необходимого медицинского оборудования.

Проект реализуется Музеем истории города Киева, мэриями Киева и Брюсселя, фондом CHU Saint-Pierre, ENGIE Foundation при поддержке Фонда Андрея Матюхи.

Фото: Бельгийский дизайнер Шарль Кайсин и Ольга Король, директор Фонда Андрея Матюхи

"Даже такой простой образ, как оригами-птица, может нести очень сильное послание - о поддержке, о неравнодушии, о вере в жизнь. Этот проект для нас - не только об искусстве, но и о надежде и несокрушимости, которую можно почувствовать, просто проходя мимо музея в самом сердце Киева", - отметили в Фонде Андрея Матюхи.

Инсталляция, к созданию которой присоединились дети из Киевского дворца молодежи, будет оставаться на фасаде в течение 90 дней как символ международной поддержки и партнерства между Киевом и Брюсселем. С 2023 года две столицы являются городами-побратимами и вместе воплощают над ряд гуманитарных проектов.

Фото: Музей истории города Киева

Проект реализуется при поддержке мэрий Брюсселя, Киева и Фонда Андрея Матюхи. Адрес: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Фото: Музей истории города Киева

Фото: Музей истории города Киева