Более 500 жителей Черниговской области запаслись на зиму акционным газом

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Основная масса заказов осуществлена онлайн через "Личный кабинет"

За первую декаду акции "Твоя энергонезависимость" более 570 клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" уже сделали запас газа по летней цене на отопительный период. Основная масса заказов осуществлена онлайн через "Личный кабинет", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Начиная с 23 августа, жители области заказали более 350 тыс. кубометров голубого топлива по летней цене, которая зафиксирована на уровне 5995,53 грн за 1000 кубов. Почти 90% клиентов предпочли более простую процедуру и оформили заявку на акционный газ через собственный личный кабинет на сайте 104.ua. Через Центры обслуживания клиентов акционное предложение заказали меньше 100 клиентов. По различным каналам коммуникации к газовой компании за консультациями обратились более 11 тысяч заинтересованных потребителей.

"Сейчас мы видим, что цена газа упала до годового минимума. В отличие от прошлогодней, разница составляет около 2 грн на кубометре. Обычно с наступлением отопительного сезона, когда спрос на газ увеличивается, растет и его стоимость. Поэтому данное предложение позволит нашим клиентам существенно сэкономить на платежах и не беспокоиться относительно колебания цен", - отметил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста. - Кстати, в любой зимний месяц, если Кабмином будет установлена меньшая цена чем акционная, объемы будут считаться с ее более низким уровнем. И люди ничего не потеряют".

Как отмечается, в акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как в зависимости от региона они отличаются. Стоимость этих услуг будет отдельно указана в комбинированном счете и участнику акции нужно будет ежемесячно платить только эту долю.

Воспользоваться выгодным предложением может любой потребитель, который не имеет долгов за газ, в том числе получатели льгот и субсидий. Для этих категорий граждан отличие будет заключаться лишь во времени получения компенсаций, которые зависят от наличной или безналичной формы госпомощи. За более подробными разъяснениями по этому вопросу потребителям газа нужно обращаться к специалистам соцзащиты.

Кроме кабинета оформить акции можно в Центрах обслуживания клиентов. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позже 25 сентября.

Пользоваться зарезервированным газом можно будет с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. Если выкупленное в рамках акции топливо будет потрачено до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене компании сбыта, действующей на то время. Домохозяйства, которые используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.

Основной сферой деятельности ООО "Черниговгаз Сбыт" являются поставки природного газа. Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями всем бытовым потребителям на территории Черниговской области.

Клиентами компании являются более 356 тысяч семей, 1146 предприятий промышленности и комбыта, 362 бюджетные учреждения и 66 религиозных организаций. Из них самые крупные - ПАО "Черниговгаз", ООО "Агроинвест", КФХ "Виктория", ООО "Магнат", ФХ "Урожай СЛ", ВО ООО "Хлеб Прилуччины".