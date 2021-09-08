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Более 500 учебных заведений в Сумской области с понедельника могут закрыть на карантин

Автор: Владислав Красинский

В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.

Об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.

Так, по состоянию на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

  • 195 дошкольных учебных заведений,
  • 283 учреждений общего среднего образования,
  • 27 учреждений профессионального и высшего образования.

Вместе с тем, на 80% вакцинирован штат в:

  • 44 дошкольных учреждениях образования,
  • 99 учреждениях общего среднего образования.

Напомним, вчера глава ОГА Сумской области сообщил, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина и большинство школ и детских садов закроются на карантин.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учреждений образования сделали прививку от коронавируса.

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Сумская областьКоронавирусВакцинация