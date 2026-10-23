По 500 тисяч на будинок: уряд виділив гроші на житло для ВПО у восьми областях

Рішення ухвалили 20 жовтня: уряд змінив постанову про субвенцію місцевим бюджетам на 2026 рік. Гроші отримають громади, які сформують фонди житла для тимчасового або підтриманого проживання ВПО.

У середньому на один будинок припадає близько 500 тисяч гривень.

У яких областях куплять будинки

Волинській;

Дніпропетровській;

Київській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Харківській;

Херсонській;

Чернівецькій.

Найбільше будинків, за нинішнім розподілом, планують придбати на Київщині.

Додаткових витрат із державного бюджету рішення не потребує: кошти виділили в межах уже затвердженої програми.

"Наше головне завдання - дати людям, які втратили свої домівки через війну, відчуття безпеки та дах над головою", - наголосила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

За її словами, облаштовувати будинки допомагатимуть громадські організації разом із партнерами. Підбір житла для родин триває.