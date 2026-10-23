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По 500 тисяч на будинок: уряд виділив гроші на житло для ВПО у восьми областях

08:03 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: уряд виділив 26,5 млн гривень на купівлю 53 будинків для переселенців у селах (колаж РБК-Україна)

Кабмін спрямував 26,5 млн гривень на купівлю 53 будинків для переселенців та евакуйованих у сільській місцевості. Житло куплять громади восьми областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Рішення ухвалили 20 жовтня: уряд змінив постанову про субвенцію місцевим бюджетам на 2026 рік. Гроші отримають громади, які сформують фонди житла для тимчасового або підтриманого проживання ВПО.

У середньому на один будинок припадає близько 500 тисяч гривень.

У яких областях куплять будинки

  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернівецькій.

Найбільше будинків, за нинішнім розподілом, планують придбати на Київщині.

Додаткових витрат із державного бюджету рішення не потребує: кошти виділили в межах уже затвердженої програми.

"Наше головне завдання - дати людям, які втратили свої домівки через війну, відчуття безпеки та дах над головою", - наголосила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

За її словами, облаштовувати будинки допомагатимуть громадські організації разом із партнерами. Підбір житла для родин триває.

З 22 жовтня набрав чинності новий закон про ВПО, який поступово змінює систему обліку переселенців. Раніше видані довідки при цьому залишаються чинними, переоформлювати їх не потрібно.

Змінитися можуть і виплати. Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання з 2027 року на 1000 гривень, до 3000 гривень для дорослих і 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

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