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По 500 тысяч на дом: правительство выделило деньги на жилье для ВПО в восьми областях

08:03 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: правительство выделило 26,5 млн гривен на покупку 53 домов для переселенцев в селах (коллаж РБК-Украина)

Кабмин направил 26,5 млн гривен на покупку 53 домов для переселенцев и эвакуированных в сельской местности. Жилье купят общины восьми областей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Решение было принято 20 октября: правительство изменило постановление о субвенции местным бюджетам на 2026 год. Деньги получат общины, которые сформируют фонды жилья для временного или поддержанного проживания ВПО.

В среднем на один дом приходится около 500 тысяч гривен.

В каких областях купят дома

  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черновицкой.

Больше домов, по нынешнему распределению, планируют приобрести на Киевщине.

Дополнительных расходов из государственного бюджета в решении не требуется: средства выделили в рамках уже утвержденной программы.

"Наша главная задача - дать людям, которые потеряли свои дома из-за войны, ощущения безопасности и крыши над головой", - подчеркнула заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

По ее словам, оборудовать дома будут помогать общественные организации вместе с партнерами. Подбор жилья для семей продолжается.

С 22 октября вступил в силу новый закон о ВПО, постепенно изменяющий систему учета переселенцев. Ранее выданные справки при этом остаются в силе, переоформлять их не нужно.

Поменяться могут и выплаты. Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки о повышении пособия на проживание с 2027 года на 1000 гривен, до 3000 гривен для взрослых и 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

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