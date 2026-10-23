По 500 тысяч на дом: правительство выделило деньги на жилье для ВПО в восьми областях

Кабмин направил 26,5 млн гривен на покупку 53 домов для переселенцев и эвакуированных в сельской местности. Жилье купят общины восьми областей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Решение было принято 20 октября: правительство изменило постановление о субвенции местным бюджетам на 2026 год. Деньги получат общины, которые сформируют фонды жилья для временного или поддержанного проживания ВПО.
В среднем на один дом приходится около 500 тысяч гривен.
Больше домов, по нынешнему распределению, планируют приобрести на Киевщине.
Дополнительных расходов из государственного бюджета в решении не требуется: средства выделили в рамках уже утвержденной программы.
"Наша главная задача - дать людям, которые потеряли свои дома из-за войны, ощущения безопасности и крыши над головой", - подчеркнула заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.
По ее словам, оборудовать дома будут помогать общественные организации вместе с партнерами. Подбор жилья для семей продолжается.
С 22 октября вступил в силу новый закон о ВПО, постепенно изменяющий систему учета переселенцев. Ранее выданные справки при этом остаются в силе, переоформлять их не нужно.
Поменяться могут и выплаты. Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки о повышении пособия на проживание с 2027 года на 1000 гривен, до 3000 гривен для взрослых и 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.