По 500 тысяч на дом: правительство выделило деньги на жилье для ВПО в восьми областях

Решение было принято 20 октября: правительство изменило постановление о субвенции местным бюджетам на 2026 год. Деньги получат общины, которые сформируют фонды жилья для временного или поддержанного проживания ВПО.

В среднем на один дом приходится около 500 тысяч гривен.

В каких областях купят дома

Волынской;

Днепропетровской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Харьковской;

Херсонской;

Черновицкой.

Больше домов, по нынешнему распределению, планируют приобрести на Киевщине.

Дополнительных расходов из государственного бюджета в решении не требуется: средства выделили в рамках уже утвержденной программы.

"Наша главная задача - дать людям, которые потеряли свои дома из-за войны, ощущения безопасности и крыши над головой", - подчеркнула заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

По ее словам, оборудовать дома будут помогать общественные организации вместе с партнерами. Подбор жилья для семей продолжается.