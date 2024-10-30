До 50% українців вважають рівень інклюзивності у їх містах низьким: опитування

Рівень доступу у містах до публічних послуг людей з інвалідністю вважають високим максимум 3% українців. Натомість переважна більшість громадян вказує на катастрофічну недоступність. Найгірші показники має у цьому плані Запоріжжя, більш обнадійливі у Чернігова і Вінниці. Майже половина мешканців таких міст як Київ, Львів і Дніпро вказують на низький і жахливо низький рівень інклюзивності у їх містах.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона пояснила, що під час опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", тільки від 1% до 3% українців зазначили, що рівень доступу людей з інвалідністю до публічних послуг у їх містах можна вважати відмінним. В середньому третина опитаних громадян вважають цей рівень середнім. При чому, у таких містах як Дніпро, Київ і Харків на середній рівень вказує лише п‘ята частина містян.

"Відносно нормальні показники поки у Чернігова і Вінниці. Там вважають рівень доступу людей з інвалідністю до публічних послуг середнім 42% і 40% містян. Поганою і жахливою у цьому плані ситуацію вважають там тільки 27% і 26% опитаних", - зазначила Шуляк.

При цьому, голова комітету містобудування наголосила, що найгірші показники інклюзивності у Запоріжжі і Дніпрі. Там рівень доступу до публічних послуг вважають поганим і взагалі вкрай жахливим 50% і 49% опитаних громадян.

У Києві, Харкові, Полтаві і Хмельницькому, за словами Шуляк, оцінюють доступ до послуг людей з інвалідністю як середній приблизно п‘ята частина мешканців. Решта опитаних вказують, на жаль, на низький рівень доступу.

Нардепка зазначає, що виправляти цю ситуацію слід на законодавчому рівні і зі зміни поступово починають реалізовуватись. Так, з 1 листопада 2023 року в Україні почали діяти нові ДБН – ДБН "Захисні споруди цивільного захисту" (ДБН В.2.2-5:2023), які передбачають і підвищені вимоги до інклюзивності. Ними зобов’язані керуватися підрядники під час проєктування, будівництва і відновлення пошкоджених об’єктів.

"Наразі реалізується прийнята урядом Стратегія безбар’єрності, набули чинності нові державні будівельні норми щодо загальної інклюзії будівель, та норми стосовно шкіл, садочків та благоустрою територій, посилено вимоги з пожежної безпеки будівель та евакуації. Цифровізація, підвищення прозорості та підзаконності процесів у будівельній галузі також сприяє дотриманню необхідних стандартів безбар’єрності будівель та інфраструктури", - розповіла Шуляк.

Крім того, додала вона, підвищення ступеню інклюзивності та безбар‘єрності - один з 14 принципів відбудови України, які прописані у законопроєкті "Про основні засади відновлення", який наразі готують до реєстрації у парламенті.