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Более 50 тонн продуктов следуют из Львова и Ровно для помощи киевлянам

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Суббота 05 марта 2022 14:13
Более 50 тонн продуктов следуют из Львова и Ровно для помощи киевлянам Фото: более 50 тонн продуктов следуют из Львова и ровно для помощи киевлянам (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Жителям Киева, которые страдают от дефицита важнейших продуктов питания, из Львова и ровно доставят поезд продуктов - более 50 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что в вагонах - то, чего больше всего не хватает в столичных магазинах: 20 тонн сахара, 15 тонн тушеного мяса в консервах, и 20 тонн макаронных изделий.

Помощь киевлянам организовал Фонд Рината Ахметова. Получить ее можно будет в Гуманитарном штабе Киева. Кроме Киева, помощь будет направлена в другие города на Востоке, где ситуация является наиболее сложной.

Ситуация в столице остается сложной. Российские войска не оставляют попыток прорваться в город, который держит героическую оборону, и обстреливают жилые кварталы. В городе - дефицит продовольствия и лекарств, жители вынуждены сидеть в подвалах.

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM, за 7 дней войны направил Украине и украинцам помощь на сумму 300 миллионов гривен.

В этой помощи - продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также помощь городам, которые больше всего пострадали от вооруженного вторжения России в Украину.

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