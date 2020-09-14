Более 50% клиентов "Днепропетровскгаза" пользуются Личным кабинетом

Более 270 тыс. клиентов АО "Днепропетровскгаз" уже пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua. С начала 2020 года к нему присоединилось более 40 тыс. новых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты АО "Днепропетровскгаз" разработали Личный кабинет еще 4 года назад, а в 2020 году появилась функция экспресс-регистрации, которая облегчает процесс присоединения клиентов к платформе. Потребителю необходимо позвонить в Контакт-центр, где сотрудник самостоятельно зарегистрирует лицевой счет в Личном кабинете и пришлет клиенту логин и пароль в смс-сообщении", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Днепропетровскгаз" предоставляет потребителям возможность пользоваться другими онлайн-сервисами, таким как мобильные приложения, Viber и Telegram боты, смс-информирование и прочее. Что в Viber-боте уже зарегистрировалось более 48 тыс. клиентов.

"Карантин в значительной степени повлиял на уровень пользования дистанционными сервисами, ведь они позволяют быстро и безопасно передать показания и оплатить доставку газа из любого уголка страны без посещения людных мест. Онлайн-способы особенно актуальны для жителей регионов. Даже жители отдаленных сел, имея доступ к интернету, могут легко провести любые операции: передать показания, оплатить доставку газа, проверить счет и прочее. Личный кабинет дает потребителям возможность дистанционно контролировать счет за доставку газа и сохранять жизнь и здоровье в условиях пандемии", - говорится в сообщении.