50 імен часів Київської Русі, які звучать сучасно і модно: їх не соромно дати дитині

Сьогодні все більше українців звертаються до своїх коренів у пошуках імен для новонароджених. І не дивно: історичні імена не лише мають глибокий зміст, а й звучать сильно, красиво та актуально. Багато з них сягають часів Київської Русі - періоду, який дав нам багатий пласт культурної й духовної спадщини.
РБК-Україна зібрало 50 давньоруських імен, які чудово звучать і у XXI столітті. Вони мають міцне значення, благородне походження й можуть стати не просто іменем, а символом приналежності до української історії.
Багато з цих імен носили князі, княгині, святі або воїни, чиї образи закарбовані в історії Київської Русі. Вони несуть у собі значення сили, миру, слави, любові, віри - тобто те, що є важливим і сьогодні.
До того ж вони чудово поєднуються з українськими прізвищами та звучать не гірше за будь-які новомодні міжнародні імена.
Такі імена як Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава вже повернулись у моду. А Вілента, Лада чи Квітослава можуть стати унікальними іменами, що вирізнятимуть вашу дитину серед інших.