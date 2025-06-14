50 імен часів Київської Русі, які звучать сучасно і модно: їх не соромно дати дитині

Імена для хлопчиків

Святослав Ярослав Всеволод Мстислав Ростислав Тихомир Володимир Борис Гліб Олег Ігор Станіслав Мирослав Владислав Богдан Роман Любомир Данило Тимофій Орест Зеновій Тарас Антоній Назар Ярема

Імена для дівчаток

Ольга Лада Доброслава Квітослава Любомира Радослава Зореслава Мирослава Вілента Ярослава Веселина Владислава Божена Берегиня Дарина (або Дарена) Роксана Ярина Лідія Злата Леля (як коротка форма або ніжне ім’я) Лада Соломія Теодора Марина Вікторія

Чому це імена, які варто дати дитині?

Багато з цих імен носили князі, княгині, святі або воїни, чиї образи закарбовані в історії Київської Русі. Вони несуть у собі значення сили, миру, слави, любові, віри - тобто те, що є важливим і сьогодні.

До того ж вони чудово поєднуються з українськими прізвищами та звучать не гірше за будь-які новомодні міжнародні імена.

Такі імена як Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава вже повернулись у моду. А Вілента, Лада чи Квітослава можуть стати унікальними іменами, що вирізнятимуть вашу дитину серед інших.