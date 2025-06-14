50 имен времен Киевской Руси, которые звучат современно и модно: их не стыдно дать ребенку

Сегодня все больше украинцев обращаются к своим корням в поисках имен для новорожденных. И неудивительно: исторические имена не только имеют глубокий смысл, но и звучат сильно, красиво и актуально. Многие из них уходят во времена Киевской Руси - периода, который дал нам богатый пласт культурного и духовного наследия.
РБК-Украина собрало 50 древнерусских имен, которые прекрасно звучат и в XXI веке. Они имеют прочное значение, благородное происхождение и могут стать не просто именем, а символом принадлежности к украинской истории.
Многие из этих имен носили князья, княгини, святые или воины, чьи образы запечатлены в истории Киевской Руси. Они несут в себе значение силы, мира, славы, любви, веры - то есть то, что важно и сегодня.
К тому же они прекрасно сочетаются с украинскими фамилиями и звучат не хуже любых новомодных международных имен.
Такие имена как Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава уже вернулись в моду. А Вилента, Лада или Квитослава могут стать уникальными именами, которые будут выделять вашего ребенка среди других.