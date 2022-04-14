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За 50 дней войны оккупанты повредили почти тысячу учебных заведений в Украине

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 12:38
За 50 дней войны оккупанты повредили почти тысячу учебных заведений в Украине Фото: в Украине разрушено 88 учебных заведений (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За 50 дней войны российские оккупационные войска повредили в Украине почти тысячу учебных заведений. Еще десятки - полностью уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака в Telegram.

"Российскими фашистскими войсками было повреждено 957 учебных заведений, 88 из них было полностью уничтожено", - отметил он.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине пострадали 548 детей, в том числе 197 несовершеннолетних погибли, 351 - получили ранения.

Также отметим, что МИД обратилось в ООН и ЮНИСЕФ из-за незаконного вывоза и усыновления украинских детей гражданами России.

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