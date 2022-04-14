С начала войны в Украине погибли почти 200 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 197 детей. В то же время получили ранения 351 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram .

"Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в