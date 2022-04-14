ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала войны в Украине погибли почти 200 детей

Новина українською →
Киев, Четверг 14 апреля 2022 08:55
С начала войны в Украине погибли почти 200 детей Фото: С начала войны в Украине погибли почти 200 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 197 детей. В то же время получили ранения 351 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

"Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области - 115,
  • Киевской - 105,
  • Харьковской - 81,
  • Черниговской - 54,
  • Николаевской - 40,
  • Херсонской - 38,
  • Луганской - 36,
  • Запорожской - 23,
  • Киеве - 16,
  • Сумской - 16,
  • Житомирской – 15.

Война в Украине продолжается уже 50 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине