С начала войны в Украине погибли почти 200 детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 197 детей. В то же время получили ранения 351 ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.
"Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в
- Донецкой области - 115,
- Киевской - 105,
- Харьковской - 81,
- Черниговской - 54,
- Николаевской - 40,
- Херсонской - 38,
- Луганской - 36,
- Запорожской - 23,
- Киеве - 16,
- Сумской - 16,
- Житомирской – 15.
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