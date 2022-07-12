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50 членов ООН осудили попытки РФ оправдать вторжение в Украину борьбой с "неонацизмом"

Фото: 50 членов ООН осудили попытки РФ оправдать вторжение в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около 50 государств-членов ООН распространили заявление с осуждением попыток России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем Россию за то, что она снова злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем усилия РФ по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах, в частности путем навешивания на других ярлыков неофашистов и неонацистов, которые не имеют под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что и дальше будут осуждать нацизм, неонацизм, антисемитизм, антиромский расизм и другие формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Среди подписавших заявление – Украина, государства ЕС, Австралия, Канада, Хорватия, Грузия, Япония, Молдова, Черногория, Великобритания, США.

Напомним, ранее Блинкен заявлял, что протесты на Шри-Ланке могут быть связаны с войной России против Украины, из-за которой заблокирован экспорт украинского зерна.

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