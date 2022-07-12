50 членов ООН осудили попытки РФ оправдать вторжение в Украину борьбой с "неонацизмом"

Около 50 государств-членов ООН распространили заявление с осуждением попыток России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом".

"Мы осуждаем Россию за то, что она снова злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем усилия РФ по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах, в частности путем навешивания на других ярлыков неофашистов и неонацистов, которые не имеют под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что и дальше будут осуждать нацизм, неонацизм, антисемитизм, антиромский расизм и другие формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Среди подписавших заявление – Украина, государства ЕС, Австралия, Канада, Хорватия, Грузия, Япония, Молдова, Черногория, Великобритания, США.