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50 членів ООН засудили спроби РФ виправдати вторгнення в Україну боротьбою з "неонацизмом"

Фото: 50 членів ООН засудили спроби РФ виправдати вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Близько 50 держав-членів ООН поширили заяву із засудженням спроб Росії виправдати військове вторгнення в Україну наративами про боротьбу з "неонацизмом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля РФ по спотворенню історії у своїх політичних цілях і просуванню вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів неофашистів і неонацистів, які не мають під собою ніяких підстав", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначають, що й надалі засуджуватимуть нацизм, неонацизм, антисемітизм, антиромський расизм та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості. Серед тих, хто підписав заяву – Україна, держави ЄС, Австралія, Канада, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Великобританія, США.

Нагадавши, раніше Блінкен заявляв, що протести на Шрі-Ланці можуть бути пов'язані з війною Росії проти України, через яку заблоковано експорт українського зерна.

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