50 членів ООН засудили спроби РФ виправдати вторгнення в Україну боротьбою з "неонацизмом"

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля РФ по спотворенню історії у своїх політичних цілях і просуванню вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів неофашистів і неонацистів, які не мають під собою ніяких підстав", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначають, що й надалі засуджуватимуть нацизм, неонацизм, антисемітизм, антиромський расизм та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості. Серед тих, хто підписав заяву – Україна, держави ЄС, Австралія, Канада, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Великобританія, США.